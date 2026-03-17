Dal 9 maggio al 22 novembre 2026 il Padiglione Italia alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia ospita Con te con tutto (With You With Everything) di Chiara Camoni, a cura di Cecilia Canziani, negli spazi delle Tese delle Vergini all’Arsenale.

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La mostra si configura come una grande installazione unitaria che trasforma il Padiglione in un paesaggio in divenire. Nella prima galleria, in semioscurità, una foresta di statue in ceramica a grandezza leggermente superiore al vero accoglie i visitatori, invitati a muoversi tra figure che intrecciano riferimenti al mondo animale, umano e sacro, realizzate in terracotta e arricchite da elementi naturali e materiali di scarto.

Nella seconda sala, inondata di luce, il percorso si apre su un ambiente che evoca un’architettura domestica in costruzione, fatta di stanze, corridoi e giardini, dove le sculture diventano anche contenitori per piccoli oggetti e opere in dialogo con altri artisti, linguaggi e tempi. Al centro dello spazio una piazza con sedute conduce idealmente al giardino, pensato come soglia tra il tempo della natura, quello della scultura e quello della vita umana.

Il progetto è accompagnato da un programma pubblico curato da Lungomare, che esplora la voce come strumento di presenza e trasformazione, e da iniziative dedicate all’accessibilità, tra cui la collaborazione con il progetto Ciao! di Fondazione Amplifon per la fruizione da remoto dell’esposizione.