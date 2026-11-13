Dal 13 ottobre all’11 dicembre 2026 l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia ospita la mostra Come vivono gli artisti?, a cura di Santa Nastro e Alex Urso, promossa in collaborazione con Gruppo21.

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Il progetto mette in dialogo artisti italiani e polacchi – Maess Anand, Alicja Bielawska, Eva Frapiccini, Piotr Hanzelewicz, Igor Kubik, Luana Perilli, Alessandro Scarabello, Giuseppe Teofilo e Alex Urso – per indagare che cosa significa oggi vivere di arte.

Una condizione professionale “plurale”

La mostra parte da una domanda solo in apparenza semplice: quanto è possibile vivere della propria pratica artistica e quanto lavoro “altro” serve per sostenerla? Tra insegnamento, curatela, scrittura, comunicazione e professioni esterne al settore, il percorso espositivo racconta la condizione plurale e spesso precaria di chi fa arte.

In mostra anche la serie fotografica Dipingere le nuvole (2021-2022) di Alex Urso, 365 scatti che trasformano una precedente esperienza lavorativa in una riflessione poetica sulle parti invisibili del lavoro artistico.

Finissage e performance

In occasione del finissage, l’11 dicembre, la performer Veronica Vagnoni presenterà un’azione dal vivo che amplifica le questioni psicologiche, sentimentali ed esistenziali legate alla precarietà.

Opening: 13 ottobre 2026, ore 18

Dove: Istituto Italiano di Cultura di Varsavia, ul. Marszalkowska 72, Warszawa

Sito ufficiale dell’Istituto