Il 21 settembre 2026 Roma diventa il cuore della Giornata Internazionale della Pace con un doppio appuntamento simbolico e partecipato. Dal Campidoglio parte il viaggio della Fiaccola della Pace, promosso da Peace Run e Colors for Peace, alla presenza della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. La cerimonia si svolge nell’Aula Giulio Cesare, dove istituzioni cittadine e organizzazioni internazionali si incontrano per ribadire il valore del dialogo tra i popoli.

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Dopo il momento inaugurale, il fulcro dell’evento si sposta al Colosseo. Lungo la Via Sacra viene inaugurata la mostra “Colors for Peace”, che riunisce 1.000 disegni realizzati da bambini provenienti da 153 Paesi, tutti dedicati al tema della pace. A queste opere si affianca una sezione speciale con 250 disegni degli studenti delle scuole capitoline, frutto di un percorso formativo promosso insieme alla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e all’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

Un percorso per le nuove generazioni

L’iniziativa sottolinea il ruolo centrale di bambine e bambini nella costruzione di una cultura della pace condivisa. Attraverso la creatività dei più giovani, Roma si conferma luogo di incontro e confronto, forte della propria storia e vocazione internazionale. La giornata vede anche il sostegno del progetto “I bambini e le bambine dell’Asia Meridionale disegnano la Pace”, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’evento si svolge con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo. Un’occasione per vivere il patrimonio archeologico della città come scenario di un messaggio universale di armonia, fratellanza e speranza.