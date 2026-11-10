Dal 14 novembre 2026 al 21 febbraio 2027 l’Esedra di Levante di Villa Manin, a Passariano di Codroipo (UD), ospita la mostra «RINASCITE. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo», promossa da ERPAC Friuli Venezia Giulia.

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Nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, l’esposizione trasforma il ricordo della catastrofe in un percorso sul potere rigenerativo delle comunità. Tra i punti di forza spiccano alcuni fogli autografi del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, provenienti dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

In questi disegni Leonardo studia la natura come sistema di forze in continua trasformazione: esplosioni di montagne, moti dell’acqua e del vento raccontano un mondo instabile, dove distruzione e rigenerazione appartengono allo stesso processo dinamico. Le tavole dialogano con le opere contemporanee di artisti come Ludovico Bomben, Maria Elisabetta Novello, Serse Roma, Eva Jospin e con le fotografie di Stefano Graziani.

Curata da Giovanni Carlo Federico Villa (sezione Arti) e Giovanni Damiani (sezione Architettura), la mostra si sviluppa su tre piani: documenti e illustrazioni sul sisma, architettura e fotografia della ricostruzione, quindi il grande atlante di immagini che mette in relazione i fogli di Leonardo con capolavori storici e lavori contemporanei.

Orari, biglietti e informazioni utili

La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 9.30 alle 18.00; chiusa il lunedì, il 24 e il 25 dicembre 2026. La vendita dei biglietti in sede termina 60 minuti prima della chiusura. Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Sono previste aperture straordinarie con calendario sul sito ufficiale.

Per informazioni: www.villamanin.it, e-mail info@villamanin.it, telefono 0432 821211.