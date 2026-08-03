Dal 25 settembre al 25 ottobre 2026 la storica Villa delle Rose di Bologna ospita la mostra Claudio Verna. La luce è un luogo, dedicata a uno dei maestri della pittura italiana del secondo Novecento.

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Curata da Lorenzo Balbi e Giulia Pezzoli e promossa dal MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna con il Settore Musei Civici del Comune di Bologna, l’esposizione propone un itinerario che attraversa oltre sessant’anni di ricerca.

Il percorso della mostra

Si parte dal 1967, anno d’inizio della stagione analitica di Verna, per proseguire con capolavori degli anni Settanta. Al piano superiore sono presentate opere degli anni Ottanta e Novanta, fino alla produzione più recente, in un dialogo continuo tra periodi diversi.

Al centro del progetto è il rapporto tra geometria e colore, inteso come esperienza fisica e percettiva capace di generare spazio e luce. Le superfici si organizzano in bande e linee che seguono o contrastano il perimetro del dipinto, senza rimandi narrativi esterni.

Claudio Verna. La luce è un luogo: info utili

La mostra è a ingresso gratuito presso Villa delle Rose, via Saragozza 228/230, Bologna. Apertura: venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 11.00-18.00. Inaugurazione giovedì 24 settembre 2026 alle ore 17.00.