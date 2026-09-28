« Tutti gli Eventi

Venerdì 10 ottobre 2026 alle ore 23, nella cornice di Palazzo Forti a Verona, va in scena Cittadini!, una performance partecipativa ideata dall’artista spagnola Dora García in collaborazione con Marlene Fantoni e a cura di Laura Lamonea.

L’articolo continua più sotto

La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura

L’azione, presentata in occasione della 21a edizione di ArtVerona e realizzata nell’ambito del programma Secondo Tempo | Palazzo Forti, nasce da una ricerca sul contesto storico e sociale della città, in dialogo con associazioni di origine migratoria attive sul territorio e con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona.

Il Famedio come spazio di memoria e confronto

La performance è strettamente legata al luogo che la ospita: il cortile di Palazzo Forti e, in particolare, il Famedio, che conserva i nomi dei veronesi caduti nelle guerre coloniali italiane e nella Prima Guerra Mondiale. Questa memoria viene messa in relazione con il dibattito contemporaneo su cittadinanza, seconde generazioni e retoriche politiche basate su esclusione e “remigrazioni”.

Nel lavoro di García, testi recitati all’unisono e cartelli ispirati alle manifestazioni trasformano il cortile in uno spazio corale di partecipazione, invitando il pubblico a interrogarsi su identità, inclusione e appartenenza.

Info utili

Dove: Palazzo Forti, Volto Due Mori 4, Verona
Quando: 10 ottobre 2026, ore 23
Contesto: ArtVerona 2026 e programma Secondo Tempo | Palazzo Forti

Dettagli

Data:
Ottobre 10
Ora:
23:00 - 23:59

Revenews