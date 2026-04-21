Dal 19 aprile al 10 giugno 2026 una preziosa cista etrusca in bronzo della Collezione Castellani del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è esposta negli spazi di Palazzo Dama, a Roma, nell’ambito del progetto “Arte fuori dal Museo”.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La giornata inaugurale del 19 aprile si apre alle 10:30 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con una visita speciale guidata dalla direttrice Luana Toniolo. Al termine, i partecipanti si sposteranno a Palazzo Dama per la presentazione della cista restaurata e un brunch sulla terrazza.

La cista etrusca protagonista

Datata al IV-III secolo a.C. e proveniente da Palestrina, la cista era un contenitore di oggetti legati al mondo femminile, offerto come dono di nozze. Le incisioni raccontano scene di partenza eroica e un bagno femminile che allude alla futura unione nuziale. Il manico è decorato con un Satiro e una Menade, mentre il coperchio mostra due Nereidi su ippocampo e drago marino.

Il restauro, diretto da Miriam Lamonaca, ha restituito leggibilità e stabilità al bronzo, compromesso da abrasioni e fratture, riportando in luce i dettagli decorativi.

Arte fuori dal Museo

L’esposizione rientra nel programma promosso dalla Direzione generale Musei, da LoveItaly e da Federalberghi Lazio, che porta opere conservate nei depositi museali in hotel storici, garantendo sicurezza e fruibilità al grande pubblico. A Roma, Palazzo Dama ospita la cista fino al 10 giugno 2026, offrendo un incontro ravvicinato con un capolavoro dell’arte etrusca.

Informazioni: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9, Roma, tel. 06 3226571; Palazzo Dama, Lungotevere Arnaldo da Brescia 2, Roma, tel. 06 8956527.