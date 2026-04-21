Dal 19 aprile al 10 giugno 2026 una preziosa cista etrusca in bronzo della Collezione Castellani del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è esposta negli spazi di Palazzo Dama, a Roma, nell’ambito del progetto “Arte fuori dal Museo”.
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La giornata inaugurale del 19 aprile si apre alle 10:30 presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia con una visita speciale guidata dalla direttrice Luana Toniolo. Al termine, i partecipanti si sposteranno a Palazzo Dama per la presentazione della cista restaurata e un brunch sulla terrazza.
La cista etrusca protagonista
Datata al IV-III secolo a.C. e proveniente da Palestrina, la cista era un contenitore di oggetti legati al mondo femminile, offerto come dono di nozze. Le incisioni raccontano scene di partenza eroica e un bagno femminile che allude alla futura unione nuziale. Il manico è decorato con un Satiro e una Menade, mentre il coperchio mostra due Nereidi su ippocampo e drago marino.
Il restauro, diretto da Miriam Lamonaca, ha restituito leggibilità e stabilità al bronzo, compromesso da abrasioni e fratture, riportando in luce i dettagli decorativi.
Arte fuori dal Museo
L’esposizione rientra nel programma promosso dalla Direzione generale Musei, da LoveItaly e da Federalberghi Lazio, che porta opere conservate nei depositi museali in hotel storici, garantendo sicurezza e fruibilità al grande pubblico. A Roma, Palazzo Dama ospita la cista fino al 10 giugno 2026, offrendo un incontro ravvicinato con un capolavoro dell’arte etrusca.
Informazioni: Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Piazzale di Villa Giulia 9, Roma, tel. 06 3226571; Palazzo Dama, Lungotevere Arnaldo da Brescia 2, Roma, tel. 06 8956527.