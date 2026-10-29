Dal 30 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 la Pinacoteca Agnelli di Torino presenta Laure. Chris Ofili & Edouard Manet, sesto capitolo del programma Beyond the Collection dedicato alla riattivazione della Collezione Permanente attraverso lo sguardo di artisti contemporanei.

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Cuore del progetto è il dialogo tra un corpus di opere inedite di Chris Ofili e il dipinto Portrait of Laure (La Negresse) di Edouard Manet, acquistato da Giovanni e Marella Agnelli nel 1959. La mostra restituisce centralità a Laure, modella nera a lungo rimasta ai margini della storiografia, trasformandola in figura tutelare, spirituale e di speranza.

Un nuovo sguardo su Laure

Ofili intreccia riferimenti alla storia dell’arte, al cinema e alle migrazioni contemporanee. Tra le fonti di ispirazione c’è il film Io Capitano di Matteo Garrone, da cui deriva il parallelo con la “Donna del Deserto”, presenza visionaria che guida i viaggi dei migranti.

L’artista attinge anche all’iconografia sacra italiana, in particolare alle Annunciazioni, per restituire alle donne nere autorità, vita interiore e presenza spirituale, mettendo in discussione i tradizionali stereotipi dell’arte occidentale.

Orari e informazioni utili

La mostra è allestita al quinto piano della Pinacoteca Agnelli, Lingotto, Via Nizza 262/103, Torino. Il museo è aperto da martedì a domenica; fino al 31 marzo dalle 10 alle 18, e dal 1 febbraio il venerdì dalle 10 alle 20. Sono disponibili biglietti combinati Pinacoteca + Pista 500, ridotti per gruppi e over 65 e accesso gratuito al FIATCafé500.

Didascalia e crediti immagine:

Laure. Chris Ofili & Édouard Manet

Pinacoteca Agnelli Torino, 2026

Image Courtesy Pinacoteca Agnelli, Torino

© Chris Ofili, Courtesy the artist and Victoria Miro

Ph. Credit Sebastiano Pellion di Persano