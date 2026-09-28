Dal 18 settembre al 1° novembre 2026 il MUDEC – Museo delle Culture di Milano ospita Make a travel deep of your inside, and don’t forget me to take, la prima mostra personale in Italia dell’artista singaporiana-cinese Charmaine Poh, Deutsche Bank “Artist of the Year” 2025.

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Curata da Britta Färber, Global Head of Art & Culture di Deutsche Bank, la mostra arriva a Milano dopo la tappa berlinese e trasforma gli spazi del museo in un ambiente immersivo dove convivono dimensione intima e tensione collettiva.

Opere e temi della mostra

Attraverso video, installazioni, fotografia, testo e performance, Poh intreccia esperienze personali, tecnologie digitali, memoria, migrazioni e cyberfemminismo, interrogando identità, strutture di potere e rappresentazioni del corpo.

Al centro del percorso c’è The Moon is Wet (2025), grande installazione video a tre canali dedicata alla storia migratoria di Singapore e alle forme di solidarietà femminile. Tra le altre opere, Heavy is the root of light avvolge il pubblico in uno spazio di luce e linguaggio, mentre What’s softest in the world rushes and runs over what’s hardest in the world dà voce a coppie queer e famiglie non normative.

In Good Morning Young Body (2021–23), l’artista utilizza tecnologie deepfake per creare un avatar del proprio io dodicenne, riflettendo su sessualizzazione del corpo femminile online, violenza digitale e autodeterminazione.

Public program e informazioni

La mostra è accompagnata da un public program con workshop, talk, visite guidate e attività partecipative. L’Artist Talk inaugurale con Charmaine Poh e Britta Färber è in programma venerdì 18 settembre alle ore 18.30 nell’Auditorium del MUDEC.

Orari: lunedì 14.30–19.30; martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 9.30–19.30; giovedì 9.30–22.30 (ultimo ingresso un’ora prima). Ingresso libero.

Dove: MUDEC – Museo delle Culture, Via Tortona 56, Milano. Info: Tel. 02/54917 – www.mudec.it