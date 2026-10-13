Sabato 17 ottobre alle ore 11, Palazzo Piccolomini a Pienza ospita un nuovo appuntamento di Pienza Città di Luce dedicato al centenario della nascita di Danilo Donati (1926-2001), tra i più celebri costumisti e scenografi italiani.

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Il progetto, curato da Opera Laboratori, unisce arte, storia e tradizione sartoriale coinvolgendo gli studenti del corso di Tecniche sartoriali dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, guidati da Cristina Borgioli e Alessandro Ciammarughi.

Il piviale ispirato a Danilo Donati

Cuore dell’iniziativa è la presentazione di un piviale ispirato all’universo artistico di Donati, che intreccia la sua visione creativa con la figura di Pio II, pontefice legato alla storia di Palazzo Piccolomini. Il piviale sarà esposto nel cortile del palazzo per l’intera giornata, offrendo ai visitatori l’occasione di ammirare un lavoro che mette in dialogo cinema, storia e tradizione sartoriale.

Un maestro tra cinema e letteratura

Danilo Donati, nato a Luzzara e formatosi a Firenze, ha iniziato la sua carriera in teatro collaborando con registi come Luchino Visconti, per poi firmare costumi e scenografie per il cinema a partire dal 1959 con Mario Monicelli. Ha vinto due premi Oscar per i costumi di Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli e Il Casanova di Federico Fellini, lavorando anche a produzioni internazionali come Flash Gordon.

Autore del romanzo Coprifuoco, finalista al Premio Strega nel 2001, Donati ha firmato la sua ultima grande opera per il cinema con Pinocchio di Roberto Benigni, che gli è valsa postumo il David di Donatello per costumi e scenografie. Le nuove generazioni di creativi lo celebrano quindi oggi a Pienza con un progetto che ne rinnova l’eredità.