La Galleria Flaviostocco di Castelfranco Veneto presenta Casa dolce casa, mostra personale di Mattia Novello aperta dall’11 aprile al 10 maggio 2026, con inaugurazione l’11 aprile alle ore 19.

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Il progetto nasce dall’invito rivolto all’artista da Jacopo Stocco – “Questa è casa tua” – e si sviluppa come una riflessione sull’idea di casa, tra memoria, intimità e percezione dello spazio domestico.

Tra memorie infantili e impermanenza

Novello intreccia la propria ricerca sull’impermanenza con ricordi e dettagli infantili, trasformandoli in un linguaggio visivo essenziale. In mostra compaiono elementi naturali e artificiali: alveari ricostruiti in bronzo e frammenti di strutture architettoniche estratti dal loro contesto originario, messi in dialogo per creare un ambiente stratificato e leggibile su più livelli.

Le tele, dominate da un nero fittizio, accolgono segni e sfumature che emergono lentamente, come emanazioni. L’artista utilizza una tecnica personale basata su calchi di ghiaccio colorato del proprio corpo, lasciati sciogliere sulla tela e poi lavorati manualmente, generando tracce effimere simili al ritratto di un’aura.

Info, orari e sede

Date: 11 aprile – 10 maggio 2026. Inaugurazione: 11 aprile, ore 19.

Orari di apertura: dal martedì al sabato 10.30–12.30 e 15.30–19.30; domenica su appuntamento.

Dove: Galleria Flaviostocco, Borgo Pieve 21, 31033 Castelfranco Veneto (TV). Maggiori informazioni su flaviostocco.it.