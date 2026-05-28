Dal 12 al 14 giugno 2026 torna a Carrara Carrara Studi Aperti, la manifestazione che apre al pubblico gli studi degli artisti trasformando la città in un laboratorio d’arte diffuso.

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Per tre giorni sarà possibile visitare 62 studi tra centro storico e aree montane, incontrare oltre 200 artisti e scoprire da vicino opere, tecniche e processi creativi. L’evento è curato dall’Associazione A.P.S. Oltre con il sostegno del Comune di Carrara, della Regione Toscana e delle Città Creative UNESCO.

Programma e servizi per il pubblico

Venerdì 12 giugno inaugurazione alle 14:30 e apertura studi 15:00-20:00. Sabato 13 e domenica 14 giugno gli atelier saranno visitabili dalle 10:00 alle 20:00, con aperture già dal mattino per un’esperienza più immersiva.

Un QR code dedicato darà accesso alla mappa online degli studi, mentre un servizio navetta collegherà centro e cave. Da Piazza del Duomo partiranno 10 itinerari guidati su prenotazione, con partenze alle 10:00, 15:00 e 17:30 nel weekend. Per i più piccoli sono previsti laboratori al Teatro di Terra, e Piazza delle Erbe ospiterà concerti e interventi serali dalle 21:30.

Accademia, MudaC e le Muse contemporanee

L’Accademia di Belle Arti di Carrara offrirà un’apertura straordinaria, mentre il MudaC rimarrà accessibile per tutta la durata dell’evento. La grafica ufficiale 2026, firmata dall’artista Rosmunda, reinterpreta tre icone femminili cittadine come Muse contemporanee, simbolo di una creatività diffusa e inclusiva.

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