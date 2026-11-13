Si apre l’11 novembre a Palazzo Tarasconi, nel cuore di Parma, la mostra immersiva “Caravaggio e la Luce del Seicento”, dedicata all’eredità rivoluzionaria di Michelangelo Merisi da Caravaggio e al fenomeno del caravaggismo.

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Il percorso espositivo accompagna il pubblico tra opere che mettono al centro la luce come vero motore narrativo ed emotivo, capace di trasformare il realismo in un linguaggio visivo nuovo e drammatico. In apertura, le tele di maestri come Bartolomeo Manfredi e Antiveduto Gramatica mostrano come i primi seguaci abbiano raccolto e sviluppato la lezione del maestro, accentuando tensione, contrasti e verità dei personaggi.

Maestri italiani e orizzonti internazionali

La mostra prosegue con le interpretazioni più liriche e raccolte di Orazio Gentileschi e Massimo Stanzione, dove il chiaroscuro si fa strumento sottile per raccontare intimità, psicologia ed emozioni. Una sezione è dedicata alla diffusione internazionale del caravaggismo, con artisti come Van der Helst, Stomer e De Ribera, che dimostrano quanto il linguaggio caravaggesco abbia superato i confini italiani.

Non manca il dialogo con la scuola bolognese, rappresentata da Guido Reni e Simone Cantarini, in cui teatralità e luce si fondono con un ideale di equilibrio e armonia formale.

Il culmine con l’Incredulità di San Tommaso

Momento conclusivo del percorso è la presenza dell’opera “L’Incredulità di San Tommaso”, capolavoro assoluto di Caravaggio, che sintetizza luce, realismo e dimensione spirituale. Un appuntamento imperdibile per scoprire da vicino una stagione che ha cambiato per sempre la storia della pittura.