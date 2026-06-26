Sabato 2 maggio 2026 alle ore 16:00, a Recoaro Terme (VI), apre ufficialmente il Cantiere del Contemporaneo, nuovo polo dedicato all’arte contemporanea e alle residenze d’artista, a cura di Elisabetta Bacchin. L’evento segna la rinascita dello storico Palazzo Caffè Nazionale, elegante edificio liberty nel cuore del borgo termale.

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L’inaugurazione presenta al pubblico gli spazi riqualificati che ospiteranno atelier, appartamenti per gli artisti, sale per incontri, workshop, proiezioni e momenti di confronto con la comunità. Il Cantiere del Contemporaneo nasce all’interno del Piano Nazionale Borghi – Linea A, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU con fondi PNRR, come progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica del centro storico.

Residenze d’artista e weekend del contemporaneo

In occasione dell’apertura viene presentato il programma di residenze che, da maggio 2026, vedrà quattro giovani artisti – Romesh Bothalage, Pietro Chiariello, Francesco Pizzocchero e Virginia Stevenin – vivere e lavorare per due mesi negli spazi del Cantiere, trasformando il borgo in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Il focus delle residenze è il senso del luogo: acqua termale, architettura liberty, paesaggio montano e memoria storica diventano materia di ricerca per opere site-specific e progetti partecipati con la cittadinanza. Particolare attenzione è dedicata anche alla videoarte, che diventerà uno degli assi di sviluppo del nuovo centro.

L’inaugurazione è a ingresso libero e rappresenta l’occasione ideale per scoprire il palazzo rinnovato, incontrare la curatrice e conoscere da vicino la visione che guiderà i prossimi appuntamenti del weekend del contemporaneo a Recoaro Terme.