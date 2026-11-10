Il 14 e 15 novembre 2026 il Teatro Cartiere Carrara di Firenze ospita Bricks in Florence Festival, nona edizione di uno dei più importanti eventi italiani dedicati ai mattoncini LEGO. Per due giorni famiglie, appassionati e curiosi potranno esplorare creazioni originali realizzate da AFOL provenienti da tutta Italia e dall’estero.

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Il teatro si trasformerà in una vera città di mattoncini, con grandi diorami cittadini vintage e moderni, un luna park con attrazioni in movimento, scenari fantasy, castelli medievali, il mondo post apocalittico di Fallout, i supereroi Marvel e DC e l’universo di Star Wars.

Esposizioni e novità in mostra

Dopo anni di assenza torna il grande diorama cittadino vintage, costruito solo con pezzi anni ’80 e ’90, con treni, porto e richiami ai set dell’infanzia. Nel diorama cittadino in scala minifigure debuttano una nuova collina panoramica e il cantiere della fabbrica Maersk, con treni in movimento e decine di scenette.

Debutta anche la grande riproduzione del castello medievale di Monsummano Alto, realizzata dagli studenti della scuola secondaria G. Giusti – W. Iozzelli sulla base di studi storici.

Laboratori, gioco libero e solidarietà

Non mancheranno le attività per il pubblico: area gioco libero, gare di Speed Building, il gioco collaborativo Costruisci il mondo Minecraft e il laboratorio Costruisci il tuo mosaico. I più giovani potranno esporre le proprie opere nella Galleria Giovani Costruttori (6-12 anni) e nel ToscanaBricks AFOL Launch Pad (dai 13 anni).

Il festival sostiene inoltre una raccolta fondi con Fairy Bricks per donare set LEGO ai bambini ricoverati negli ospedali toscani. Biglietti: ingresso gratuito fino a 5 anni, ridotto 8 euro fino a 12 anni e soci Coop, intero 10 euro.