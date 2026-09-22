Dal 2 al 4 ottobre 2026 torna a Bologna BOoks | Bologna art books festival – Festival del libro d’arte, giunto alla sua quarta edizione. L’evento, a cura di Danilo Montanari e Lorenzo Balbi, si svolge nella Sala delle Ciminiere del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, in via Don Giovanni Minzoni 14.

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Il festival riunisce trentotto espositori tra editori, librai, gallerie e istituzioni specializzate in libri d’arte e d’artista, creando un grande spazio di incontro per collezionisti, professionisti e appassionati. L’allestimento punta su un’atmosfera conviviale, con tavoli, scaffali e un’area incontri dedicata a presentazioni e dialoghi.

Date, orari e ingresso

Venerdì 2 ottobre 2026 il festival è aperto dalle 12.00 alle 19.00, con preview stampa alle 11.00 e ingresso libero in occasione dell’opening. Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’orario è 10.00–19.00; si accede con il biglietto del museo (intero 6 €, ridotto 4 €, gratuito possessori Card Cultura).

Focus, incontri e giovani autori

L’edizione 2026 propone tre focus principali: VISTE E RIVISTE. L’arte contemporanea nei magazines (1970-2000), un viaggio tra le riviste d’arte; LE COPERTINE DI LUIGI. La fotografia di Ghirri nei dischi, dedicato al rapporto tra fotografia e musica; La coincidenza dello sguardo, progetto di Giuseppe De Mattia in dialogo con l’Archivio Home Movies.

Un ricco programma di incontri approfondisce la figura di Luigi Ghirri e ospita il quinto appuntamento del ciclo Collezioni in Collezione, con la presentazione del libro d’artista SHOOTING STARS di Giorgia Severi, destinato alla collezione del MAMbo. Non manca la sezione dedicata ai libri d’artista delle studentesse e degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, con un premio al miglior progetto editoriale conferito da Danilo Montanari Editore grazie al sostegno di Banca di Bologna.