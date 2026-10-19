Il 31 ottobre 2026 alle ore 18.00 apre al Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina a Finalborgo, Finale Ligure, la mostra “Bobo e la Valle dei Segni. Omaggio a Sergio Staino”. L’esposizione, promossa dal Centro Culturale Teatro Camuno e dal Festival Dallo Sciamano allo Showman – Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, resta visitabile fino al 21 novembre 2026.

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Il percorso multimediale mette in dialogo i segni contemporanei del fumetto e della satira di Sergio Staino con le incisioni rupestri millenarie della Valle Camonica, primo sito italiano riconosciuto Patrimonio Unesco nel 1979. In mostra vignette originali, pannelli dedicati all’arte rupestre camuna e materiali audiovisivi con interviste e immagini dei celebri pitoti.

Le cinque sezioni della mostra

L’esposizione si articola in cinque sezioni: Pitoti, con pannelli e video sulle incisioni rupestri; Pitoon – I pitoti in cartoon, con un Bobo preistorico firmato da Staino e dai vincitori del Concorso Premio-Staino Pitoon; Bobo allo Shomano, dedicata alle opere realizzate per il festival; Bobo Ambientalista, sul rapporto tra uomo e natura; Gli amici di Bobo, con omaggi a fumetti di Ellekappa, Maicol&Mirco, Laura Scarpa, Joshua Held, Vanna Vinci, Simona Binni e Simone Cristicchi.

Storie Camune e informazioni di visita

Arricchiscono il percorso le Storie Camune di Marco Nereo Rotelli, quattro opere che trasformano le incisioni rupestri in costellazioni simboliche blu dedicate anche a Sergio Secondiano Sacchi. La mostra rappresenta inoltre un primo momento di connessione tra le incisioni della Valle Camonica e quelle del Ciappo delle Conche, nell’area del Finalese.

L’esposizione è aperta dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 17.00. Sede: Complesso Monumentale dei Chiostri di Santa Caterina, Via Lancellotto, Finalborgo, Finale Ligure (SV). Info: Daniele Decia 3518235170.