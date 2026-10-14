Dal 15 ottobre al 15 novembre 2026 il Museo Civico di Zoologia di Roma ospita la mostra fotografica Biodiversità ritratta. Tipi da cartellino rosso. L’immortalità secondo Vladimir Nabokov di Francesco Sacco, che firma anche la curatela del progetto.

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Un omaggio a Nabokov e alla scienza

L’esposizione prende spunto dalla poesia A Discovery di Vladimir Nabokov, in cui lo scrittore ed entomologo celebra la scoperta di una nuova specie di farfalla e la sua “immortalità” garantita dal cartellino rosso che la identifica come Tipo. In mostra il pubblico ritrova questo immaginario in una selezione di esemplari entomologici e nel racconto della tassonomia dei lepidotteri.

Il percorso espositivo

Il percorso si apre con tre pannelli didattici dedicati ai cartellini rossi, alla nomenclatura linneana e alla ricchezza di specie del pianeta. Una vetrina presenta una scatola entomologica con esemplari contrassegnati da cartellino rosso, considerati unici e simbolicamente immortali.

Cuore della mostra sono 16 macro e micro fotografie entomologiche ad alta definizione, formato 100 × 70 cm, accompagnate da didascalie con nome scientifico, luogo di cattura, istituzione di conservazione, tecnica e ingrandimento, insieme alle copie delle descrizioni originali.

Nella grande vetrina centrale sono esposte le principali opere letterarie di Nabokov pubblicate in italiano e due volumi dedicati alla sua attività entomologica. Il percorso è arricchito dal filmato Il demone di Vladimir Nabokov, con letture di Fabio Traversa e riprese e montaggio di Jan Stockel.

L’inaugurazione è prevista giovedì 15 ottobre alle ore 17.00. Il museo, in via Ulisse Aldrovandi 18, è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00 (ultimo ingresso un’ora prima), chiuso il lunedì.