Dall’11 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 la basilica di Santa Maria Antiqua, nel cuore del Foro Romano, ospita la video installazione The Greeting di Bill Viola, uno dei maestri assoluti della videoarte contemporanea.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’opera, realizzata originariamente per il Padiglione USA alla Biennale di Venezia del 1995, è ispirata alla Visitazione di Pontormo, capolavoro del Cinquecento fiorentino conservato a Carmignano. Viola riprende la composizione e la tensione emotiva del dipinto per raccontare un incontro tra donne in abiti moderni, filmato con una cinepresa ad alta velocità e dilatato in un flusso di dieci minuti.

Gesti, sguardi ed espressioni, quasi impercettibili a tempo reale, diventano così una meditazione immersiva sul tempo, sulla presenza umana e sul mistero del sacro, in dialogo con gli affreschi bizantini e altomedievali che decorano Santa Maria Antiqua.

Un percorso tra Pontormo e la Roma antica

L’allestimento nasce in occasione della grande mostra monografica dedicata a Pontormo alle Scuderie del Quirinale, offrendo ai visitatori un ideale itinerario tra Rinascimento e contemporaneo. Dopo aver visto i dipinti e i disegni del maestro fiorentino, il pubblico può raggiungere il Foro Romano per confrontarsi con la rilettura di quel linguaggio pittorico attraverso i nuovi media.

Tra pietre antiche, silenzio e luce, The Greeting mostra come la tradizione artistica possa generare immagini nuove e potenti, capaci di parlare al presente senza perdere la forza spirituale delle proprie radici.