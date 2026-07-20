Dal 4 luglio al 6 settembre 2026 il Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi a Gibellina ospita Between, videoinstallazione di Jacopo Di Cera presentata nell’ambito di Gibellina Photoroad 2026, festival internazionale di fotografia open air e site-specific. Realizzato in residenza al Grande Cretto di Alberto Burri, il progetto mette al centro la vita quotidiana degli abitanti di Gibellina, chiamati a popolare con i loro gesti minimi uno dei più importanti monumenti della memoria contemporanea italiana.

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Una videoinstallazione a sei schermi

Riprese dall’alto e restituite attraverso una videoinstallazione a sei schermi, le immagini seguono anziani che giocano a carte, bambini che corrono, famiglie che rientrano a casa. In questa prospettiva zenitale le ombre diventano protagoniste tanto quanto i corpi, evocando appartenenze, assenze e possibilità future.

A completare l’esperienza, anche una installazione sonora site-specific firmata dal compositore MKDB, articolata in sei movimenti tematici in dialogo con gli schermi. Il paesaggio sonoro amplifica la relazione tra memoria e presenza, trasformando il Cretto in uno spazio immersivo da attraversare con lo sguardo e con l’ascolto.

Between si inserisce nel programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, confermando il ruolo della città siciliana come museo diffuso a cielo aperto. Informazioni su orari e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale del festival Gibellina Photoroad.

IL NOSTRO SPECIALE SU BETWEEN DI JACOPO DI CERA A GIBELLINA PHOTOROAD