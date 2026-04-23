Dal 25 marzo al 13 settembre 2026 il Museo Novecento di Firenze presenta la grande mostra monografica BASELITZ. AVANTI!, realizzata in collaborazione con lo studio di Georg Baselitz. Oltre centosettanta opere tra grafiche, dipinti e sculture raccontano più di sessant’anni di ricerca di uno dei più importanti artisti viventi.

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Il percorso occupa i tre piani delle ex-Leopoldine e pone al centro la produzione grafica dell’artista: incisioni, xilografie e linoleografie in cui l’immagine viene continuamente messa alla prova, scomposta e ricostruita. In dialogo con queste opere compaiono sculture monumentali in legno e bronzo, tra cui la grande 1965 (2024) nel chiostro e Pace Piece (2004) nella cappella, oltre a lavori storici come il ciclo degli Eroi, i celebri Orangenesser e le figure capovolte.

Un viaggio nel laboratorio dell’immagine

La mostra evidenzia il ruolo di Firenze nella formazione di Baselitz, dove negli anni Sessanta l’artista scopre la tradizione grafica rinascimentale e manierista. Il capovolgimento delle figure, cifra distintiva del suo lavoro, viene presentato come gesto concettuale che obbliga a riconsiderare il nostro modo di vedere, mettendo in crisi abitudini percettive e convenzioni culturali.

Completano il percorso le serie più recenti, tra cui le acquatinte su fondo dorato e il ciclo Avignon, con figure nude e invecchiate sospese nello spazio, oltre a motivi ricorrenti come l’aquila in caduta e i ritratti della moglie Elke. BASELITZ. AVANTI! è così un invito a confrontarsi con un’opera radicale, che continua a interrogare il rapporto tra arte, storia e memoria.