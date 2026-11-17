Dal 26 dicembre 2026 al 16 maggio 2027 gli Arsenali Repubblicani di Pisa ospitano la mostra “BANKSY e la Street Art”, un percorso dedicato alla rivoluzione dell’arte urbana dagli anni Ottanta a oggi.

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Curata da Daniel Buso e organizzata da ARTIKA in collaborazione con Deodato Arte e la Città di Pisa, l’esposizione riunisce opere di alcuni tra i protagonisti più influenti della scena internazionale.

Cosa vedere in mostra

Fulcro del progetto è Banksy, il celebre artista di Bristol che ha trasformato muri e stencil in icone globali. Le sue immagini, ironiche e politiche, dialogano con i lavori di Blek le Rat, Mr Brainwash, TvBoy e Mr. Savethewall, evidenziando come la Street Art abbia saputo anticipare linguaggi e dinamiche dei media contemporanei.

Il percorso è arricchito da opere di Keith Haring e Shepard Fairey (Obey), due figure chiave nella storia dell’arte urbana. Haring, con il suo alfabeto di figure stilizzate nato nella metropolitana di New York, e Obey, che riflette sul potere delle immagini nella società dei consumi, offrono uno sguardo storico e critico sulle origini del fenomeno.

Info utili

La mostra si svolge agli Arsenali Repubblicani, in via B. Pisano 2 a Pisa. Per informazioni su orari, biglietti e visite guidate è possibile contattare il numero +39 351 809 9706 o scrivere a mostre@artika.it. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.artika.it.