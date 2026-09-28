Da settembre 2026 a febbraio 2027 Milano vive un vero autunno dell’arte grazie alle visite guidate di Ad Artem, pensate per scoprire le grandi mostre della stagione tra Palazzo Reale e MUDEC – Museo delle Culture.
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Il programma intreccia quattro esposizioni di respiro internazionale: “Dalí e la moda” (24 settembre 2026 – 31 gennaio 2027), “I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa” (29 settembre 2026 – 31 gennaio 2027), “Matisse. Il mondo in una stanza” al MUDEC (8 ottobre 2026 – 21 febbraio 2027) e “Picabia. Aprire le porte della notte” (9 ottobre 2026 – 24 gennaio 2027), per la quale Ad Artem cura la didattica ufficiale.
Cosa aspettarsi dalle visite
Le guide di Ad Artem non si limitano a illustrare le opere, ma costruiscono percorsi su misura per adulti, famiglie, scuole e gruppi, adattando linguaggio e livello di approfondimento. Nei percorsi dedicati a Dalí l’attenzione è sul dialogo tra pittura e moda, tra cappelli-scarpa, abiti iconici e campagne pubblicitarie. Con i Brueghel lo sguardo si allena a cogliere dettagli, simboli e legami con Milano, dalla Pinacoteca Ambrosiana alla Canestra di Caravaggio.
Al MUDEC, la visita a Matisse mette in luce il confronto con le culture extraeuropee, tra tessuti, oggetti e opere che ridefiniscono i confini del modernismo. In mostra da Picabia, invece, il percorso attraversa le avanguardie del Novecento seguendo i temi della metamorfosi, della notte, della libertà e dell’ironia.
Come partecipare
Le visite sono disponibili a calendario per singoli visitatori, scuole e gruppi organizzati. Informazioni aggiornate su date, orari e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito ufficiale di Ad Artem.