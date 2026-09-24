Dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, cinema, suono, performance e design. Fulcro dell’autunno è Sguardo rovescio, prima grande mostra museale italiana dedicata a Marialba Russo, che riunisce sette nuclei fondamentali della sua ricerca degli anni Settanta e affronta temi come corpo, genere, rito e identità, ribaltando lo sguardo di un’Italia ancora patriarcale.

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Negli spazi della Sala Video e della Sala Audio prende avvio una nuova programmazione con il video Maria’s Dream di Gaia De Megni, vincitore di ArteVisione 2024, e il progetto sonoro 52 Spaces di Robin Rimbaud aka Scanner, omaggio a Monica Vitti e al cinema di Michelangelo Antonioni.

MACROCOSMO e nuovi progetti

A completare la stagione è poi MACROCOSMO, il Public Program del museo con talk, performance, proiezioni e ascolti che coinvolgono, tra gli altri, Didier Fiúza Faustino, Hito Steyerl, Paolo Benanti, Robin Rimbaud – Scanner e Matt Mullican.

A dicembre l’architettura del MACRO diventa scena per il progetto con Francis Upritchard e Martino Gamper, che ripensa gli spazi di transizione del museo, mentre una grande retrospettiva è dedicata al coreografo Alessandro Sciarroni, con una nuova produzione e live settimanali.

L’opening al pubblico è previsto giovedì 24 settembre alle ore 18.00 negli spazi del MACRO, in via Nizza 138 a Roma.