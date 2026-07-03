Dal 30 ottobre al 1° novembre 2026 l’Oval Lingotto Fiere di Torino ospita Artissima 2026, trentatreesima edizione della principale fiera italiana dedicata esclusivamente all’arte contemporanea. Per il quinto anno sotto la direzione di Luigi Fassi, la fiera conferma il suo ruolo di piattaforma internazionale che unisce mercato, ricerca e sperimentazione.

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Tema dell’edizione è “Fancy: A Flexible, Acrobatic Body”, ispirato alla riflessione della filosofa Martha C. Nussbaum sulla fantasia come forza capace di attraversare complessità e differenze. Artissima si presenta così come un organismo flessibile e acrobatico, dove l’immaginazione guida lo sguardo verso nuove possibilità di relazione con l’altro.

Programma e novità 2026

L’edizione 2026 riunisce 180 gallerie da 35 Paesi e 4 continenti, con 60 progetti monografici e sette sezioni: le storiche Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Editions, affiancate dalle sezioni curate Present Future, Back to the Future e Disegni. Il focus è su progetti inediti e sperimentali, che coinvolgono sia giovani talenti sia artisti affermati.

Tra le novità spicca la residenza della poetessa Laura Accerboni con il progetto “Moltitudini”, un percorso che mette in dialogo poesia e arte visiva in collaborazione con artisti attivi a Torino. La fiera propone inoltre un ricco programma di premi e il Fondo Acquisizioni della Fondazione Arte CRT a favore delle collezioni della GAM e del Castello di Rivoli.

Artissima 2026 è realizzata con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo e degli enti promotori del marchio, confermandosi appuntamento di riferimento per collezionisti, professionisti e pubblico interessato alle tendenze più innovative dell’arte contemporanea.