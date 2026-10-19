Dal 20 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo degli Innocenti di Firenze ospita la mostra “Artemisia Gentileschi a Firenze”, prodotta e organizzata da Arthemisia con il patrocinio del Comune di Firenze. Un percorso con oltre cinquanta opere provenienti da più di quaranta musei, fondazioni e collezioni internazionali.

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Curata da Cristina Acidini, Sandro Bellesi e Costantino D’Orazio, l’esposizione è dedicata agli anni trascorsi da Artemisia nel capoluogo toscano tra il 1613 e il 1620. In questo periodo la pittrice entra in contatto con la corte medicea, lavora per Casa Buonarroti, viene ammessa tra le prime donne all’Accademia delle Arti del Disegno e consolida la propria identità professionale.

Il percorso della mostra

Le sezioni mettono in dialogo i dipinti di Artemisia con quelli di artisti come Cristofano Allori, Francesco Furini, Cesare Dandini, Jacopo Vignali e con un raro Ragazzo che monda un frutto di Caravaggio. Tra le opere spiccano le diverse versioni di Giuditta e l’ancella, le Maddalene, Cleopatra, Sansone e Dalila, fino all’Allegoria dell’Inclinazione per Casa Buonarroti.

La mostra prosegue anche negli spazi della Pinacoteca del Museo degli Innocenti, offrendo ai visitatori l’accesso al patrimonio storico-artistico dell’istituto.

Info, orari e biglietti

Il Museo degli Innocenti (Piazza della SS. Annunziata 13, Firenze) è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00, con biglietteria attiva fino a un’ora prima. Il biglietto intero mostra + museo è 16,00 euro, ridotto 14,00 euro, con ulteriori riduzioni e convenzioni (Universitari, Trenitalia, gruppi, scuole, bambini). È disponibile un biglietto open e un servizio di audioguida.

Per informazioni e prenotazioni: www.arthemisia.it, www.museodeglinnocenti.it.

Didascalia foto: Artemisia Gentileschi Sansone e Dalila1620-1625Olio su tela, 164×200 cmCollezione privata