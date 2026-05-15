Nel 2026, per celebrare il trentesimo anniversario, l’Albergo Pietrasanta presenta il programma espositivo estivo Arte in vacanza, realizzato in collaborazione con la galleria Viasaterna.

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Dal 23 maggio 2026, negli spazi del settecentesco Palazzo Barsanti Bonetti prendono forma circa venti opere fotografiche dedicate alla natura come campo di esplorazione, trasformazione e relazione, in dialogo con la collezione permanente dell’hotel.

In mostra i lavori di Stefano Caimi, Alessandro Calabrese, Giovanni Chiaramonte, Teresa Giannico, Guido Guidi, Takashi Homma, Leonardo Magrelli e Carolina Sandretto, otto autori che usano la fotografia come strumento di ricerca tra paesaggio, memoria e percezione.

Un percorso diffuso tra camere e spazi comuni

Le opere abitano camere, corridoi e aree comuni dell’albergo, trasformando l’ospitalità in un’esperienza immersiva: le immagini accompagnano i momenti di quiete e di passaggio, modificando lo sguardo sugli ambienti storici e sul giardino di palme secolari.

Arte in vacanza rinnova così la vocazione dell’Albergo Pietrasanta come luogo ibrido tra casa, collezione privata e spazio espositivo, aperto al dialogo tra arte contemporanea e vita quotidiana.

Opening: venerdì 22 maggio 2026, ore 18.30, Albergo Pietrasanta, Via G. Garibaldi 35, Pietrasanta.