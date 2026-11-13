Dal 13 al 29 novembre la Sala Colonne della Fabbrica del Vapore di Milano ospita la mostra Archivio del Mare – Memorie e tracce dei naufragi nel Mediterraneo. Il progetto, promosso da Fabbrica del Vapore – Comune di Milano e realizzato da SOS MEDITERRANEE e ZONA, intreccia arte, testimonianze e memoria civile.

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Al centro dell’esposizione ci sono le fotografie di Karim El Maktafi: ritratti di sopravvissuti e familiari delle vittime, esposti su lightbox retroilluminati, dialogano con le fototessere recuperate sui fondali del Mediterraneo. Le interviste della giornalista Leila Belhadj Mohamed e i video del videomaker Mattia Mura accompagnano il pubblico lungo un percorso che unisce memoria individuale e memoria collettiva.

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La mostra presenta inoltre novanta fotografie still life dedicate agli effetti personali appartenuti alle persone morte nel naufragio di Lampedusa del 2013, repertati come corpi di reato. Le vedute di Lampedusa e del mare si affiancano alle immagini delle tombe dei naufraghi nel cimitero di Cutro, mettendo in relazione i luoghi dell’approdo con quelli della perdita.

Archivio del mare vuole restituire volti, storie e dignità a chi ha perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa: dal 2014 a oggi sono oltre 35.000 le persone morte nel Mediterraneo. L’ingresso è gratuito. La mostra è aperta da mercoledì a domenica, dalle 11 alle 19; il lunedì e il martedì sono previste visite su appuntamento per le scuole.