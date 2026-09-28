Dal 25 settembre 2026 al 14 maggio 2027 la Biblioteca Apostolica Vaticana apre al pubblico AQVA, primo capitolo del ciclo quinquennale Catastrofe e Meraviglia (2026-2027). La mostra mette in dialogo il patrimonio antico della Vaticana con i linguaggi della contemporaneità, prendendo l’acqua come elemento simbolico tra minaccia e risorsa.

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Il percorso si apre all’esterno, sulla facciata cinquecentesca della Biblioteca, con DILUVIUM, monumentale installazione site-specific di JR, ispirata a un’incisione di Gustave Doré sul diluvio universale. All’interno, il cuore scientifico e simbolico della mostra è l’Aquatilium animalium historia di Ippolito Salviani (1557), straordinario trattato di ittiologia pubblicato a spese della Vaticana ed esposto in un esemplare di eccezionale pregio.

Accanto a questo capolavoro, il pubblico può ammirare una selezione di manoscritti, libri a stampa, incisioni, oggetti e curiosità numismatiche legate al mondo acquatico, tra cui uno dei più antichi codici del De re coquinaria di Apicio e un raro ricettario cinese di età Song.

Protagonista della sezione contemporanea è anche Bill Moran con i suoi Letterfish, 14 opere in cui lettere, numeri e segni tipografici compongono sorprendenti creature marine, e l’armadio della Typotheca Vaticana, esposto per la prima volta. Fulvio Pierangelini firma invece raffinati racconti gastronomici dedicati al pesce, presentati in mostra insieme all’agenda 2027.

Il percorso si chiude con una sezione sul Laboratorio di Restauro della Biblioteca, dove l’acqua rivela la sua duplice natura: causa di degrado ma anche strumento fondamentale per la conservazione dei materiali librari.