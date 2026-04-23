Per tutto aprile 2026 la Reggia di Caserta propone un calendario ricco di appuntamenti tra arte, musica, natura e approfondimenti storici, trasformando il complesso borbonico in un vero laboratorio culturale aperto a tutti.

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Il cuore del mese è la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, allestita nella Gran Galleria e dedicata al ruolo politico e simbolico delle sovrane europee. Attorno all’esposizione nasce il ciclo di incontri Un tè con le regine, con storici, curatori e studiosi che affrontano temi come la musica di corte tra Sette e Ottocento, le principesse francesi divenute regine di Napoli, le eroine Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana e l’immagine fotografica e cinematografica delle sovrane.

Non mancano le iniziative a ingresso gratuito: la Domenica al Museo di Pasqua e la giornata del 25 aprile, anniversario della Liberazione, consentono di visitare Appartamenti Reali e Parco con biglietto omaggio, secondo le modalità definite dal Ministero della Cultura.

La Reggia conferma anche il suo impegno civile con l’evento “Educhiamo al Rispetto”, dedicato alla prevenzione e al contrasto di bullismo e cyberbullismo, e con la premiazione del contest fotografico Megapixel Borbonici, che valorizza lo sguardo dei visitatori sul patrimonio.

Sabato 4, 11 e 18 aprile, dalle 17, la Cappella Palatina ospita i concerti di musica classica con pagine di Mozart, Bach, Handel e altri maestri, mentre il 26 aprile la Reggia celebra la Giornata Internazionale dei Giardini Storici con i Percorsi sensoriali al Giardino Inglese, visite guidate pensate per leggere la natura del Parco reale con tutti i sensi.

Informazioni dettagliate su orari, biglietti e prenotazioni sono disponibili sui canali istituzionali del Museo della Reggia di Caserta.