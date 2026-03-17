Dal 28 novembre il Palazzo di Città di Cagliari accoglie per la prima volta in Sardegna una grande esposizione dedicata ad Antonio Ligabue (1899–1965). La mostra, realizzata in collaborazione con Arthemisia, presenta 60 capolavori tra oli e disegni che ripercorrono l’intero arco creativo del pittore.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Il percorso espositivo, intitolato Antonio Ligabue. La grande mostra, guida il visitatore tra scene di vita contadina, carrozze, troike, postiglioni, celebri autoritratti e le iconiche fiere dipinte dall’artista. In mostra opere come Circo all’aperto, Leopardo nella foresta, Aratura, Diligenza con castello e Autoritratto con berretto da fantino, che restituiscono la forza visionaria e la radicale autenticità del suo linguaggio pittorico.

Organizzata dal Comune di Cagliari, Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Turismo e da Palazzo di Città – Musei Civici, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con Arthemisia, la mostra è curata da Francesco Negri e Francesca Villanti. Il catalogo è edito da Moebius.