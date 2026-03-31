Dal 28 marzo al 27 settembre 2026 il Mart di Rovereto presenta la mostra “Anselmo Bucci (1887–1955). Il tempo del Novecento tra Italia e Europa”, la più ampia retrospettiva mai dedicata all’artista.

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Oltre 150 opere tra dipinti, incisioni, disegni e fotografie ricostruiscono la carriera di Bucci, protagonista della vita culturale tra Parigi e Milano, fondatore del gruppo Novecento Italiano e figura colta e indipendente del XX secolo.

Il percorso espositivo

Articolata in dieci sezioni, la mostra segue l’artista dalle origini marchigiane agli anni parigini, dall’esperienza di pittore di guerra al dialogo con la tradizione italiana, fino alla stagione del Novecento e alle sperimentazioni grafiche.

In evidenza le vedute urbane dall’alto, i ritratti femminili, le incisioni per il Libro della giungla di Kipling e i soggetti animalisti, accanto a capolavori come I Pittori, Rosa Rodrigo, Odeon e Gli amanti sorpresi.

Un finale inedito

Il percorso si chiude con I Maschi, monumentale tela mitologica restaurata per l’occasione e mai esposta prima in un museo, che sintetizza la lunga ricerca di Bucci tra decorazione, mito e linguaggio novecentista.

La mostra è accompagnata da catalogo illustrato ed è visitabile negli orari di apertura del Mart, con ingresso ridotto e gratuità per under 14 e persone con disabilità.