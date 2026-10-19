Dal 17 ottobre 2026 al 6 marzo 2027 la Fondazione Made in Cloister ospita a Napoli ANOHNI con Jesus as a Girl, la sua prima mostra personale in Italia. L’artista e musicista internazionale trasforma il chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello in un ambiente immersivo fatto di luce, suono, scultura e immagini in movimento.
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Il progetto nasce come artist takeover site-specific: per la prima volta il chiostro viene completamente oscurato e attraversato da proiezioni di cigni che nuotano nella notte, dalla presenza dell’Angelo della Morte e da installazioni realizzate con materiali di recupero raccolti in città. L’opera affronta temi centrali nella ricerca di ANOHNI: ecologia, femminismi, spiritualità, vulnerabilità e nuove forme di convivenza tra esseri umani e mondo non umano.
Jesus as a Girl conclude il programma biennale RINASCITA, ideato da nonlineare e sviluppato con la Fondazione Made in Cloister, dedicato alle possibilità di trasformazione in un presente segnato da crisi profonde. Coinvolgendo artigiani locali e l’Istituto Statale Polo delle Arti Caselli Palizzi per la realizzazione di maschere in porcellana e altri elementi scultorei, la mostra rinnova il dialogo tra arte contemporanea, saperi artigianali e comunità.
Informazioni utili
Dove: Fondazione Made in Cloister, chiostro di Santa Caterina a Formiello, Napoli.
Quando: 17 ottobre 2026 – 6 marzo 2027.
Artista: ANOHNI.