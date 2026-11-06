Due artiste, due carriere straordinarie e un’Europa in piena trasformazione. Dal 6 novembre 2026 al 7 marzo 2027, le Gallerie d’Italia di Napoli ospitano Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici, una mostra che racconta come Angelica Kauffmann ed Élisabeth Louise Vigée Le Brun riuscirono ad affermarsi tra le protagoniste della pittura europea, conquistando prestigio, indipendenza e riconoscimenti in un sistema artistico ancora largamente dominato dagli uomini.
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Curata da Francesco Leone, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Rasy, l’esposizione riunisce 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, provenienti da importanti collezioni italiane e internazionali, tra cui gli Uffizi, il Louvre, i Musei Capitolini, la National Portrait Gallery di Londra e il Museo e Real Bosco di Capodimonte.
Il percorso mette per la prima volta a confronto le vite e le opere delle due pittrici, ricostruendo non soltanto le loro affinità, ma anche le differenti strategie con cui seppero conquistare uno spazio nella cultura del loro tempo.