Nel cuore di Siena, a pochi passi da Piazza del Campo, dal 10 ottobre al 1 novembre 2026 va in scena la mostra “Angeli – Espressioni d’Arte in mostra”. L’esposizione, promossa dall’Associazione Archeosofica e nata dalle ricerche degli artisti del gruppo Icona In Arte, è allestita in via Montanini 21 (Piazzetta degli Alberghi) e propone un percorso dedicato alla figura dell’angelo tra tradizione e linguaggi contemporanei.

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Un itinerario tra cielo e terra

La rassegna si sviluppa secondo un’impostazione sia cronologica sia tematica. Dalle suggestioni mesopotamiche al mondo greco, dalle tradizioni ebraica e islamica fino all’angelologia cristiana e alla pittura di icone, il visitatore è accompagnato alla scoperta delle molte forme con cui l’umanità ha cercato di rappresentare il mistero dell’intermediazione tra cielo e terra. La figura angelica diventa così presenza spirituale e simbolica capace di attraversare epoche, culture e stili figurativi differenti.

Date, orari e appuntamenti

La mostra è aperta al pubblico da giovedì 8 ottobre, con presentazione ufficiale sabato 10 ottobre alle ore 17.00 alla presenza di alcuni artisti di Icona In Arte. È visitabile ogni giorno fino a domenica 1 novembre, dalle 11.00 alle 19.00, a ingresso libero. Durante il periodo espositivo sono previsti due incontri di approfondimento: sabato 17 ottobre Silvia Gasparrini parlerà di “Iconografia ortodossa tra tradizione e futuro”, mentre sabato 24 ottobre Benedetta Maroni terrà l’incontro “I colori degli angeli: un linguaggio di luce”.

Il progetto proseguirà nei mesi di novembre e dicembre presso la sede dell’Associazione Archeosofica in via Ricasoli 24, con uno stage di pittura e un ciclo di cinque conferenze dedicate alla figura dell’angelo nella tradizione religiosa, artistica e letteraria.