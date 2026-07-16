Giovanni Antonio Galli detto lo Spadarino, Santa Francesca Romana e l’angelo – Inv. 976, BNL BNP Paribas, Roma

Angeli ai Musei Capitolini: Figure sospese tra umano e divino, itornano protagonisti acon la mostra, ospitata nelle sale terrene dia Palazzo dei Conservatori dal. Un percorso espositivo che intreccia arte e spiritualità, dedicato alla memoria di, a un anno dalla sua scomparsa. Curata da, l’esposizione è promossa dacon l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, insieme alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è organizzata dalcon i servizi museali di Zètema Progetto Cultura.