Dal 20 al 25 aprile 2026 la Galleria iKonica di Milano ospita la VII edizione di Ambientarti. La mostra collettiva internazionale è promossa da Art Space in occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’esposizione mette in dialogo arte contemporanea, design sostenibile e responsabilità ambientale. Riunisce artisti provenienti da Europa, Americhe e Asia. In mostra pittura, scultura, grafica, mosaico, ricamo artistico a mano, oggetti di design e performance dal vivo, per un percorso che esplora nuovi linguaggi visivi e materiali responsabili.

Opening, premi e performance

L’opening ufficiale è in programma martedì 21 aprile dalle 18.00 alle 21.00, introdotto dalla curatrice Eva Amos ed Elisabetta Roncati, divulgatrice culturale e fondatrice di @artnomadmilan. Intervengono, tra gli altri, Simone Lunghi (Angeli dei Navigli) e Francesco Murianni (PACER Milano).

La serata prevede la performance artistica e musicale di Silvia Valentini in due momenti, alle 18.30 e alle 19.45. Ci sarà poi la premiazione di sette artisti vincitori, seguita da un aperitivo offerto da La Cantina Le Pignole. Media partner dell’evento è GoodMorning Milano.

Informazioni pratiche

La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00 e sabato 25 aprile dalle 16.00 alle 19.00 (finissage), presso Galleria iKonica, via Nicola Antonio Porpora 16/A, Milano. Prenotazione consigliata via email a arsartspace@gmail.com.