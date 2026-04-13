Dal 20 al 25 aprile 2026 la Galleria iKonica di Milano ospita la VII edizione di Ambientarti. La mostra collettiva internazionale è promossa da Art Space in occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week.
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L’esposizione mette in dialogo arte contemporanea, design sostenibile e responsabilità ambientale. Riunisce artisti provenienti da Europa, Americhe e Asia. In mostra pittura, scultura, grafica, mosaico, ricamo artistico a mano, oggetti di design e performance dal vivo, per un percorso che esplora nuovi linguaggi visivi e materiali responsabili.
Opening, premi e performance
L’opening ufficiale è in programma martedì 21 aprile dalle 18.00 alle 21.00, introdotto dalla curatrice Eva Amos ed Elisabetta Roncati, divulgatrice culturale e fondatrice di @artnomadmilan. Intervengono, tra gli altri, Simone Lunghi (Angeli dei Navigli) e Francesco Murianni (PACER Milano).
La serata prevede la performance artistica e musicale di Silvia Valentini in due momenti, alle 18.30 e alle 19.45. Ci sarà poi la premiazione di sette artisti vincitori, seguita da un aperitivo offerto da La Cantina Le Pignole. Media partner dell’evento è GoodMorning Milano.
Informazioni pratiche
La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00 e sabato 25 aprile dalle 16.00 alle 19.00 (finissage), presso Galleria iKonica, via Nicola Antonio Porpora 16/A, Milano. Prenotazione consigliata via email a arsartspace@gmail.com.