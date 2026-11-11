Dall’11 novembre 2026 al 2 maggio 2027 Palazzo Mazzetti ad Asti ospita la grande mostra “Alphonse Mucha”, un viaggio nel cuore dell’Art Nouveau tra manifesti, pannelli decorativi, dipinti, disegni, fotografie e studi preparatori.

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Oltre 110 opere originali raccontano come il maestro ceco abbia reinventato l’immagine femminile, trasformandola in icona di grazia e forza, ponte tra teatro, pubblicità, design e nascita del marchio moderno. In mostra capolavori come Gismonda, Médée, JOB, le serie Le Stagioni e Le Pietre Preziose, fino al prezioso bozzetto monumentale per l’Epopea Slava, allestito nel Salone d’Onore.

Un allestimento immersivo tra Belle Époque e Liberty

L’esposizione propone un allestimento immersivo fatto di luci, cromie, suoni e un percorso olfattivo, per restituire l’atmosfera vibrante della Belle Époque. Una sezione speciale, curata da Annamaria Bava, mette in dialogo Mucha con l’arte italiana dal Seicento al Novecento, attraverso opere di Antiveduto Gramatica, Leonardo Bistolfi, Giulio Aristide Sartorio, Giacomo Grosso e altri.

Nei suggestivi spazi sotterranei del museo un focus sul Liberty astigiano racconta come le linee sinuose e i motivi floreali dell’Art Nouveau abbiano segnato architetture, arredi e arti applicate della città.

Informazioni di visita

La mostra, prodotta da Fondazione Asti Musei con Arthemisia e Mucha Trust, è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (biglietteria fino alle 18.00). Sono previste visite guidate per adulti, scuole e laboratori didattici dedicati.

Crediti e didascalia: Alphonse Mucha

XXme Exposition du “Salon des Cent”

1896

Litografia a colori, 63×43 cm

© Mucha Trus