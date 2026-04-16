Alfred Eisenstaedt. La fotografia era nell’aria è il grande progetto espositivo dedicato al maestro del fotogiornalismo del Novecento, curato da Monica Poggi e prodotto da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia.

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L’evento si articola in due mostre complementari: dal 16 maggio al 20 settembre 2026 al Museo Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme (Padova) e dal 22 maggio al 22 novembre 2026 al MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia.

Un percorso tra storia e immaginario

Il titolo riprende una riflessione di Eisenstaedt sulla Germania del primo dopoguerra, attraversata da un’energia creativa in cui “la fotografia era nell’aria”. Il percorso espositivo segue il fotografo dall’Europa degli anni Venti agli Stati Uniti, dove dal 1935 diventa una delle firme più autorevoli della rivista Life, realizzando oltre 2.500 servizi e più di 90 copertine.

In mostra immagini divenute simbolo del Novecento, come il celebre bacio a Times Square del 14 agosto 1945, ma anche reportage dall’Europa tra le due guerre, dall’Etiopia e dal Giappone, scene intime di vita quotidiana, la danza, il teatro e i ritratti di figure come Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer, Marilyn Monroe e Sophia Loren.

Info sedi e biglietti

A Villa Bassi Rathgeb la mostra dialoga con gli ambienti affrescati della villa veneta cinquecentesca, sede della collezione Bassi Rathgeb. Il museo è aperto da mercoledì a domenica; biglietto intero 10 €, ridotto 8 € con biglietto MUNAV, studenti 7-25 anni 5 €.

Al MUNAV – Museo Storico Navale di Venezia, principale museo navale italiano, l’esposizione si inserisce nel racconto della marineria veneziana e della Marina Militare. Il museo è aperto da martedì a domenica; biglietto intero 17 €, ridotto 14 € con biglietto Villa Bassi, studenti 6-26 anni 8,5 €, minori di 6 anni gratis.