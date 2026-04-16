Un evento espositivo dedicato ad Alexander Calder accompagna il pubblico alla scoperta delle sue celebri sculture mobili, opere leggere e dinamiche che hanno cambiato per sempre il modo di intendere la scultura. Il percorso riunisce lavori sospesi e installazioni che dialogano con lo spazio, mettendo al centro equilibrio, ritmo e movimento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le opere sono presentate in un allestimento essenziale, studiato per esaltare il rapporto tra i volumi metallici, l’aria e le ombre proiettate sulle pareti. I sottili elementi strutturali e le superfici colorate reagiscono alle correnti e alla presenza dei visitatori, generando configurazioni sempre diverse e trasformando ogni passaggio in un’esperienza unica.

Un viaggio tra forme, colore e percezione

L’evento invita a osservare come Calder utilizzi la linea metallica come un disegno tridimensionale, capace di suggerire forme e traiettorie nello spazio. La luce gioca un ruolo fondamentale: amplifica la presenza delle opere, moltiplicandole in sagome e riflessi che ne estendono i confini visivi. Il risultato è un ambiente immersivo, in cui la scultura non è più oggetto statico ma processo in divenire.

Pensato per appassionati d’arte, famiglie e curiosi, il progetto offre spunti di lettura accessibili e approfondimenti sulla poetica dell’artista, sottolineando quanto la sua ricerca resti attuale per le nuove generazioni. Un’occasione per avvicinarsi a uno dei protagonisti del Novecento e sperimentare in prima persona la forza evocativa delle sue forme in movimento.