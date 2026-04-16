Un evento espositivo dedicato ad Alexander Calder accompagna il pubblico alla scoperta delle sue celebri sculture mobili, opere leggere e dinamiche che hanno cambiato per sempre il modo di intendere la scultura. Il percorso riunisce lavori sospesi e installazioni che dialogano con lo spazio, mettendo al centro equilibrio, ritmo e movimento.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Le opere sono presentate in un allestimento essenziale, studiato per esaltare il rapporto tra i volumi metallici, l’aria e le ombre proiettate sulle pareti. I sottili elementi strutturali e le superfici colorate reagiscono alle correnti e alla presenza dei visitatori, generando configurazioni sempre diverse e trasformando ogni passaggio in un’esperienza unica.
Un viaggio tra forme, colore e percezione
L’evento invita a osservare come Calder utilizzi la linea metallica come un disegno tridimensionale, capace di suggerire forme e traiettorie nello spazio. La luce gioca un ruolo fondamentale: amplifica la presenza delle opere, moltiplicandole in sagome e riflessi che ne estendono i confini visivi. Il risultato è un ambiente immersivo, in cui la scultura non è più oggetto statico ma processo in divenire.
Pensato per appassionati d’arte, famiglie e curiosi, il progetto offre spunti di lettura accessibili e approfondimenti sulla poetica dell’artista, sottolineando quanto la sua ricerca resti attuale per le nuove generazioni. Un’occasione per avvicinarsi a uno dei protagonisti del Novecento e sperimentare in prima persona la forza evocativa delle sue forme in movimento.