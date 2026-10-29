Dal 30 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 la Pinacoteca Agnelli di Torino presenta la grande retrospettiva Alberto Savinio. Souvenir, a cura di Sarah Cosulich e Pietro Rigolo. Oltre settanta opere, provenienti da musei italiani e internazionali e da collezioni private, ripercorrono l’universo visionario dell’artista tra mito, memoria, ironia e metamorfosi.

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La mostra, allestita al terzo piano del Lingotto, è articolata in sette sezioni tematiche. Dai primi esperimenti pittorici del secondo soggiorno parigino alle celebri figure ibride con teste animali, fino ai giocattoli monumentali e ai paesaggi antropomorfizzati, il percorso mette in luce come Savinio trasformi la memoria in un processo creativo che intreccia autobiografia, mitologia e cultura occidentale.

Tra mostri, divinità, manichini e oggetti animati, la pittura diventa per Savinio uno spazio di confronto tra inconscio e mondo visibile, capace di interrogare la contemporaneità con uno sguardo colto e ironico. L’allestimento sottolinea anche la dimensione teatrale della sua ricerca, dove ogni quadro funziona come un piccolo palcoscenico popolato da personaggi e simboli in continua metamorfosi.

La retrospettiva, realizzata in collaborazione con l’Archivio Alberto Savinio, è accompagnata da un catalogo bilingue pubblicato da Mousse Publishing. L’esposizione offre l’occasione per riscoprire Savinio non solo come protagonista delle avanguardie del Novecento, ma come autore attualissimo per il suo modo di ricombinare immagini, riflettere sul rapporto tra umano e non umano e mettere in discussione le certezze della modernità.

didascalia e crediti immagine:

Bataille de Centaures, 1930

Olio su tela / Oil on canvas, 81 x 100 cm

Collezione privata / Private Collection. Courtesy Galleria dello Scudo

Photo: Courtesy Galleria dello Scudo, Verona