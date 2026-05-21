Dal 28 maggio al 1° agosto 2026 la Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra “Alberto Biasi e altre visioni delle superfici: Hsiao, Rotta Loria, Tornquist”, a cura di Giovanni Granzotto.

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Protagonista assoluto dell’Arte Cinetica e Programmata, Alberto Biasi è al centro di un percorso che riunisce 35 opere, tra cui due importanti installazioni ambientali, Proiezione di luci e ombre n.2 e Light prism, già presentate all’Ara Pacis nel 2021.

Superfici dinamiche e dialoghi percettivi

Le opere di Biasi, presenti nelle collezioni permanenti di musei come Centre Pompidou, MoMA, Ermitage, GNAM e Ca’ Pesaro, dialogano con una selezione di lavori di Gilbert Hsiao, Claudio Rotta Loria e Jorrit Tornquist, ognuno rappresentato da cinque opere.

Ad eccezione delle due installazioni ambientali, le opere sono lavori a parete: superfici attive che cambiano al variare del punto di vista, generando vibrazioni cromatiche ed effetti ottici che coinvolgono direttamente lo spettatore.

Un evento nel cuore di Palazzo Reale

La direttrice del Palazzo Reale di Napoli, Alessandra Necci, sottolinea come la scelta della Sala Belvedere voglia mettere in relazione uno spazio monumentale simbolo della città con le sperimentazioni percettivo-cinetiche di Biasi e dei tre artisti internazionali.

L’inaugurazione è in programma martedì 26 maggio alle ore 18.00. La mostra è promossa dal Palazzo Reale di Napoli e dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, organizzata da Il Cigno Arte con Studio d’Arte GR, con il sostegno del Gruppo Euromobil e il contributo di Orler TV e Petrone Oleodinamica.

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