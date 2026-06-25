Al MAXXI di Roma la ricerca di Remo Salvadori trova una nuova tappa con La Stanza dei Verticali, un ambiente installativo che mette al centro il rapporto tra corpo, spazio e percezione. Dal 30 giugno al 17 luglio 2026, l’opera trasforma una sala del museo in un luogo di esperienza, dove il visitatore è chiamato a misurarsi fisicamente e mentalmente con la presenza di elementi verticali che ridisegnano il paesaggio architettonico. La parola chiave è relazione: tra le forme e le superfici, tra luce e ombra, tra il tempo della visita e la memoria che l’installazione lascia in chi la attraversa. La scelta del MAXXI come cornice sottolinea la vocazione del museo a ospitare lavori che dialogano in modo diretto con lo spazio, mettendo in discussione il semplice ruolo contemplativo dello spettatore.