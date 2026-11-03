Dal 30 ottobre 2026 al 20 giugno 2027 la British Library di Londra ospita Agatha Christie: A World of Mystery, una grande mostra immersiva dedicata alla regina del giallo in occasione dei cinquant’anni dalla sua morte.

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Il percorso si sviluppa in cinque ambienti scenografici: una country house inglese, una farmacia dei veleni, una carrozza ispirata all’Orient Express, uno scavo archeologico anni Trenta e la Londra teatrale del West End.

In esposizione oltre 200 oggetti, documenti e materiali d’archivio, molti mai visti prima: dattiloscritti, taccuini, fotografie, lettere, appunti di farmacia, filmati di viaggio e strumenti di lavoro come la macchina da scrivere Remington del 1937.

Cosa vedere in mostra

La sezione iniziale racconta l’infanzia di Agatha Christie ad Ashfield e i suoi primi esperimenti letterari, accanto alle influenze di autori come Arthur Conan Doyle. Nella farmacia ricostruita emergono gli studi sui veleni che hanno reso inconfondibili i suoi delitti perfetti.

Nella carrozza del treno il visitatore entra nell’atmosfera del closed circle mystery di Assassinio sull’Orient Express, mentre la zona archeologica ripercorre i soggiorni in Iraq e Siria con l’archeologo Max Mallowan.

La parte finale è dedicata al teatro e agli adattamenti per cinema e televisione, con materiali su Trappola per topi, Testimone d’accusa e l’ultimo caso di Hercule Poirot.

Informazioni pratiche

Dove: British Library, Londra

Quando: 30 ottobre 2026 – 20 giugno 2027

Biglietti: prenotazione consigliata sul sito ufficiale della British Library.