Dal 3 novembre 2026 il Museo Nazionale Romano espone a Palazzo Altemps la statua di Afrodite cosiddetta Charis, proveniente dal Museo Palatino e attualmente non accessibile al pubblico. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Museo Nazionale Romano e il Parco archeologico del Colosseo, con l’obiettivo di rendere nuovamente visibile una delle sculture più raffinate del Palatino.

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L’Afrodite Charis occupa il basamento lasciato temporaneamente libero dal Trono Ludovisi, concesso in prestito alla mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca” al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. La statua resterà esposta a Roma per tutto il periodo del prestito, offrendo ai visitatori una diversa ma coerente lettura della sala dedicata al celebre rilievo.

Rinvenuta nel 1862 presso la Domus Tiberiana, davanti al tempio della Magna Mater, la scultura è una copia romana alta 130 cm, realizzata in marmo di Thasos. Rappresenta una figura femminile stante, con chitone senza maniche che aderisce al corpo creando effetti di trasparenza e lasciando scoperto un seno. Pur frammentaria, colpisce per l’eleganza del panneggio e per la torsione dinamica della figura.

Il confronto ideale con il Trono Ludovisi mette in risalto affinità di soggetto e di resa del tessuto, sottolineando il dialogo tra modelli greci e reinterpretazioni romane. La sostituzione temporanea non è quindi solo una soluzione espositiva, ma un’occasione per approfondire il tema della figura femminile nella scultura antica.

Informazioni di visita

Palazzo Altemps, sede del Museo Nazionale Romano, si trova in Piazza di S. Apollinare 46, Roma. Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00. Informazioni aggiornate su biglietti e orari sono disponibili sul sito ufficiale www.museonazionaleromano.it.