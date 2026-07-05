Dal 3 luglio al 15 novembre 2026 il Museo Nazionale Romano ospita all’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano la mostra immersiva “AEGYPTUS – Dal Nilo al Mediterraneo. Oasi e deserto in epoca romana”.
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Il percorso racconta la presenza romana nelle oasi del deserto occidentale egiziano tra il I secolo a.C. e il V secolo d.C., un capitolo ancora poco noto della storia antica. Reperti archeologici, videoarte e intelligenza artificiale dialogano per restituire il fascino di un Egitto lontano dai soli faraoni.
Nella prima sezione, allestita lungo il perimetro dell’Aula Ottagona, sono esposti materiali delle collezioni del museo e opere recuperate dal Comando Carabinieri TPC: sculture, oggetti di culto, manufatti artigianali e un focus sui falsi moderni e sul mercato antiquario.
Il cuore dell’evento è la grande installazione multimediale su schermo curvo: l’opera di videoarte AEGYPTUS di Studio Convertino, i filmati delle missioni archeologiche italiane in siti come Soknopaiou Nesos e Umm el-Dabadib e il cortometraggio con intelligenza artificiale I Doni della Grande Oasi di Riccardo Boccuzzi.
La mostra è pensata per un pubblico ampio, dagli appassionati di archeologia alle famiglie, e propone un deserto romano come spazio di scambi, culti e incontri tra popoli, un vero crocevia del Mediterraneo.
Orari e biglietti
Dal 3 al 9 luglio: apertura straordinaria dalle 09.00 alle 23.00. Dal 10 luglio al 15 novembre: 09.00–19.00, ultimo ingresso alle 18.00.
I biglietti sono acquistabili online su portale.museiitaliani.it. Informazioni aggiornate sul sito del Museo Nazionale Romano.