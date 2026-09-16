Dal 25 settembre al 15 novembre 2026 Palazzo Poli, sede dell’Istituto Centrale per la Grafica a Roma, ospita la mostra Adrian Ghenie. Capricci romani. L’esposizione riunisce opere su carta e cartone inedite, realizzate appositamente dall’artista per questo progetto e dedicate al suo rapporto con Roma, il suo paesaggio e la sua memoria.

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Ghenie, che vive e lavora anche nella capitale, ha il suo studio lungo la via Appia, in un contesto in cui acquedotti, rovine e campagna romana dialogano con la città contemporanea. Da questa esperienza nasce una serie di paesaggi “inventati” che si confrontano con la tradizione del paesaggio ideale europeo, dal Seicento fino alle interpretazioni romantiche e moderne.

Capricci, rovine e nuova acquaforte

La mostra si misura con la grande tradizione del capriccio e con l’eredità di Giovanni Battista Piranesi, centrale nelle collezioni dell’Istituto. Nei disegni, lavorati soprattutto a carboncino attraverso cancellazioni e continue rielaborazioni, elementi reali e immaginari si fondono in scenari riconoscibili ma mai descrittivi, dove l’artista diventa talvolta cicerone di un viaggio immaginario attraverso Roma.

Il progetto comprende anche una nuova acquaforte, nata dalla residenza di Ghenie nell’antica Stamperia dell’Istituto e realizzata con i calcografi Fabio Ascenzi e Matteo Maria Borsoi. L’opera, ispirata a un dettaglio del dipinto sul martirio di Padre Pino Puglisi a Palermo, sarà presentata in mostra ed entrerà nelle collezioni permanenti.

Info visita

Sede: Istituto Centrale per la Grafica, Palazzo Poli, Via Poli 54, Roma.

Date: 25 settembre – 15 novembre 2026.

Orari: martedì – domenica, 10.00 – 19.00 (ultimo ingresso 18.00); lunedì chiuso.

Biglietti: disponibili sul Portale Musei Italiani.