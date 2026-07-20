Giovedì 23 luglio 2026 alle ore 19:00 Villa Manin, a Passariano di Codroipo (UD), ospita l’incontro gratuito A Ruota Libera: i limiti stanno nella mente, secondo appuntamento del ciclo di eventi legato alla mostra Ruota Libera. La bicicletta nell’evoluzione sociale dell’Italia.

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La serata è dedicata al rapporto tra ciclismo, disabilità e libertà, con le testimonianze di atleti e appassionati che hanno trovato nella bicicletta uno strumento di autonomia e riscatto personale.

Ospiti e testimonianze

Interverranno Simone Masotti, architetto friulano che convive con il Parkinson e autore del libro In bicicletta sono libero, e Kevin Ferrari, atleta e viaggiatore che, dopo l’amputazione di una gamba in seguito a un incidente in moto, ha continuato a pedalare affrontando lunghi raid in Italia e all’estero.

Con loro ci saranno anche Riccardo Mazzetti, impegnato nel mondo dell’handbike e dello sport adattato, e Fabiano Fontanelli, ex professionista, quattro volte vincitore di tappa al Giro d’Italia ed ex compagno di squadra di Marco Pantani, oggi testimone di un percorso segnato dal Parkinson.

Completa il panel Elena Frattolin, presidente del Team Diabete a Ruota Libera, realtà che promuove consapevolezza e partecipazione attraverso il ciclismo. Modera l’incontro la giornalista Barbara Castellini de Il Gazzettino.

Info pratiche e prenotazioni

L’evento è gratuito con posti limitati e registrazione obbligatoria tramite il portale Eventbrite. L’incontro si svolge nell’ambito della mostra Ruota Libera. La bicicletta nell’evoluzione sociale dell’Italia, visitabile a Villa Manin da martedì a domenica, dalle 10 alle 19, fino al 30 agosto 2026.