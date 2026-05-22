Martedì 2 giugno la Reggia di Caserta apre straordinariamente in occasione dell’ottantesima Festa della Repubblica italiana, offrendo l’ingresso gratuito al complesso vanvitelliano, patrimonio UNESCO. L’iniziativa rientra nel programma del Ministero della Cultura che prevede l’accesso libero nei musei e parchi archeologici statali per la ricorrenza nazionale.

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Per la giornata saranno aperti al pubblico gli Appartamenti reali e il Parco reale, mentre resteranno chiusi le Sale Vanvitelli, il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la Gran Galleria. Tutti i visitatori, inclusi i minori a partire dai 2 anni di età, dovranno essere muniti di titolo di accesso gratuito, con fascia oraria prestabilita.

Biglietti e orari di visita

Una quota di biglietti è disponibile online su TicketOne, con limite di 5 titoli per account, e una quota aggiuntiva viene distribuita in biglietteria in piazza Carlo di Borbone a partire dalle 8.30 del 2 giugno, fino a esaurimento. Non è consentito l’ingresso prima o dopo l’orario indicato sul biglietto e non è previsto il rientro dopo l’uscita.

Gli Appartamenti reali sono visitabili dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18.00), la Cappella Palatina dalle 8.30 alle 17.55 e il Parco reale dalle 8.30 alle 19.00, sempre con ultimo accesso alle 18.00.

Servizi nel Parco reale

Nel Parco reale restano attivi i servizi di ristorazione presso la caffetteria nel Cannocchiale e al ristorantino Diana e Atteone, oltre al noleggio bici, navetta e golf car. Aperti anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo reale e lo shop de Le Serre di Graefer all’inizio della Via d’acqua.

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