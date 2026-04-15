In occasione del Centenario della sua fondazione, l’Università Iuav di Venezia presenta la mostra “100 disegni per 100 anni”, promossa dall’Archivio Progetti Iuav.

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L’esposizione è allestita negli spazi del Magazzino 6, in Dorsoduro 1827 a Venezia, e sarà inaugurata giovedì 16 aprile 2026 alle ore 17. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, con orario continuato 9.30 – 19.00.

Un secolo di Iuav attraverso il disegno

Curata da Gabriella Liva, Marzia Marandola e Gundula Rakowitz, la rassegna ripercorre cento anni di storia dell’ateneo non tramite documenti e cronologie, ma attraverso 100 disegni di maestri, allievi, architetti, urbanisti, designer e studiosi.

I lavori esposti, in gran parte provenienti dall’Archivio Progetti Iuav, mostrano l’evoluzione dei linguaggi e degli strumenti del progetto, dalla matita al digitale: schizzi, studi urbani, diagrammi, mappe interpretative, esercizi didattici e sperimentazioni grafiche.

Il percorso espositivo

La mostra si sviluppa in quattro sale, dove i disegni sono presentati su grandi tavoli. Lungo le pareti corre una cronologia dal 1926 ad oggi, che intreccia date, protagonisti, rettorati, cambiamenti di statuto e crescita della comunità studentesca.

Tra le opere in evidenza, un grande disegno di Carlo Scarpa realizzato per le lezioni e il menabò di Egle Renata Trincanato per il volume Venezia Minore, insieme a progetti per concorsi, sedi Iuav e interventi sulla città di Venezia.

La mostra è a ingresso libero. Per informazioni: IuavStampa@iuav.it.